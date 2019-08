Publicada lei que dispensa “habite-se” para famílias de baixa renda

(Foto:Reprodução)-Regularização do imóvel poderá ser feita sem a exigência do documento

As novas regras de financiamento para habitação foram publicadas hoje em instrução normativa do Ministério do Desenvolvimento Regional (Agência Brasil)

Famílias de baixa renda poderão regularizar imóveis sem o “habite-se”, documento expedido pelas prefeituras que atesta que a estrutura está pronta para ser habitada.

A lei publicada nesta sexta-feira (9) no Diário Oficial da União dispensa o “habite-se” desde que a casa tenha um só pavimento e tenha sido finalizada há mais de 5 anos, em área ocupada predominantemente por população de baixa renda. O texto diz que a regra valerá inclusive para o fim de registro ou averbação decorrente de financiamento imobiliário.

A medida foi aprovada há um mês pelo Senado e de acordo com o presidente do Casa, Davi Alcolumbre, mais de 7 milhões de famílias serão beneficiadas com a medida.

