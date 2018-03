Quadrigêmeo que nasceu com 780 gramas morre em hospital de MT

Laura Cristini e Fabiano Espíndola, na sala de parto à espera dos bebês, na sexta-feira (2) (Foto: Arquivo Pessoal)

Pedro era o menor dos quatro irmãos que nasceram de gestação natural. Ele pegou uma infecção que pode atingir prematuros e faleceu no último sábado (10).

Um dos quadrigêmeos que nasceu na sexta-feira (2), no Hospital Santo Antônio, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, morreu no último sábado (10).

Segundo informações repassadas pela família, o recém-nascido pegou uma infecção que normalmente atinge prematuros. A infecção atingiu os rins, que pararam de funcionar, e Pedro não resistiu.

Arthur, Matheus, Miguel e Pedro nasceram após 29 semanas de gestação. Pedro era o menor dos quatro irmãos, pesando apenas 780g. Arthur nasceu com 1,150 kg, Matheus com 855g e Miguel com 815g. Os três seguem internados na UTI Neonatal e o quadro de saúde deles é estável, segundo os médicos.

Os bebês nasceram de parto cesariano. A funcionária pública Laura Cristini Ramos Dias e o supervisor de vendas Fabiano Espíndola, que já têm três filhos, tentavam o quarto quando ela engravidou naturalmente dos quadrigêmeos.

Segundo os médicos, Artgur, Matheus e Miguel estão bem e devem ser retirados das sondas de alimentação até terça-feira (13), quando passarão a se alimentar naturalmente.

Os médicos afirmam que a gravidez natural de múltiplos é raridade. De acordo com o ginecologista e obstetra que acompanhou a gestação, Jorge Yanai, em 40 anos de profissão, nunca conheceu uma mulher que gerasse quadrigêmeos de forma natural.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por João Carlos Morandi, TV Centro América

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...