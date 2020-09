Quadrilha armada troca tiros com a PM e suspeito é morto,

Equipes da PM apreenderam quatro armas, duas motosserras, um motor rabeta e três aparelhos celulares. – (Foto:Reprodução)

Um homem foi morto nesta quinta-feira (10), durante troca de tiros com a Polícia Militar, em Breves, região do arquipélago do Marajó. De acordo com a PM, o suspeito integrava uma quadrilha armada.

Os policiais militares da Equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional XII, foram acionados por populares que informaram que quatro homens armados teriam invadido uma casa na comunidade Bom Jardim, e agido com violência contra quatro mulheres. Eles teriam levado motor do tipo ‘rabeta’, motosserra e aparelhos celulares.

Os agentes se deslocaram pelo rio Tucupi e localizaram os suspeitos que trocaram tiros com a PM. Um suspeito foi atingido e socorrido para um hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Além de quatro armas de fogo, que foram usadas pelos suspeitos, as equipes conseguiram recuperar duas motosserras, um motor rabeta e três aparelhos celulares. Um suspeito foi preso e encaminhado juntamente com o material apreendido na Delegacia de Polícia Civil do

Por: G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...