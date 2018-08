Quadrilha assalta agência do Basa em Pacajá

Medo e insegurança para moradores da cidade de Pacajá, no sudeste do Pará, a cidade que fica às margens da BR230 viveu a madrugada de terror com cerca de 12 homens fortemente armados, eles foram vistos na cidade, 1:50h desta terça-feira (7), já por volta das 2 horas começaram a ação criminosa atirando no destacamento da polícia militar, as duas viaturas e o prédio da PM ficaram crivados de tiros. Depois seguiram para a agência do Banco da Amazônia – BASA que fica no centro comercial, lá usaram por várias vezes, explosivos para entrar na agência e abrir caixas eletrônicos.

Enquanto parte do bando explodia os caixas e roubava dinheiro, outros ficavam ao redor da agência dando tiros para intimidar ação policial, muito dinheiro foi levado, os criminosos fugiram em caminhonetes sentido Anapu e não levaram reféns. Segundo relatos ninguém ficou ferido, parte das notas que se espalharam pela agência foram saqueadas logo após o assalto.

Toda ação durou 40 minutos, o reforço das polícia civil e militar chegou momentos após a saída dos criminosos, moradores relataram o terror vivido. Não houve feridos até o momento.

“Explodiram tudo, moro longe da agência, mas lá em casa eu senti o chão tremer com as bombas que eles usaram” disse uma senhora em um vídeo gravado logo após o crime.

BUSCAS

Todo o policiamento das cidades vizinhas foi informado do assalto, buscas já estão sendo feitas em travessões e vicinais, policiais de Anapu, Novo Repartimento e Tucuruí dão apoio na operação.

Por: Felype Adms (com informações e fotos de Jailson Pereira).



