Quadrilha do Amapá que pretendia instalar facção criminosa em Santarém tem ação interrompida pela PM

Dinheiro, celulares e armas de fogo foram encontradas com os criminosos em Santarém, no PA — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Segundo a Polícia, os criminosos estavam armados e possuíam mandados de prisão em aberto.

Após levantamento das equipes de inteligência da Polícia Civil em Santarém, no oeste do Pará, juntamente com o serviço reservado do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) desarticulou na noite de sexta-feira (7) uma associação criminosa que tentava se instalar na cidade.

Segundo a Polícia, os criminosos são do estado do Amapá estavam armados e possuíam mandados de prisão em aberto.

A quadrilha tinha o objetivo de instalar uma facção criminosa, a fim de cometer diversos crimes, principalmente roubos a mão armada e tráfico de drogas, mas no momento em que se preparava para a primeira intervenção criminosa foram interceptados e receberam voz de prisão.

Durante a ação policial, foram apreendidos uma pistola .40, um revólver calibre 38, R$ 5.405 e vários celulares, além de documentos falsos. O mandado de prisão aberto era referente ao homem que estava usando documento falso, de Macapá (AP).

Após o fato, os suspeitos foram encaminhados a 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por G1 Santarém — PA

