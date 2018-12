Quadrilha especializada em assaltar bancos é presa em Redenção

(Foto: Divulgação Polícia Civil) -Quatro pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (19), na cidade de Redenção, no sul do Pará, acusadas de integrar uma quadrilha especializada em roubos a bancos em dois estados. Antonio Pereira Borges, Melquesedeque Gomes de Oliveira, Adriano Santos Borges e Luan Estefeni Costa de Oliveira, foram presos por volta das 6 hs da manhã durante a Operação Araguaia, por policiais do Núcleo de Apoio a Investigação – NAI Sul, Delegacia de Conflitos Agrários – DECA de Redenção e policiais civis do Estado do Tocantins.

O bando é acusado de praticar assaltos na modalidade vapor e novo cangaço em agências bancarias e caixas eletrônicos nas cidades de Colmeia (TO), Santa Maria das Barreiras, Pacajá, Bannach, Água Azul do Norte, Senador José Porfírio (PA) Araguacema e Couto Magalhães (TO). De acordo com as investigações da Polícia Civil, o grupo tinha como base de logística e planejamento das ações criminosas a cidade de Redenção, local onde residem os cinco acusados.

A prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de Prisão Preventiva expedido pela Justiça da Cidade de Conceição do Araguaia. Há entre o bando, dois acusados de resgatar um preso de dentro de um hospital público da cidade de Tucumã, no sul do Pará.

De acordo com a Polícia Civil o bando foi o responsável pelo assalto que destruiu os postos de atendimento da agência dos Correios e Bradesco, na cidade de Santa Maria das Barreiras. Ainda de acordo com a polícia foi encontrado na casa de um dos acusados uma arma de fogo, uma mira telescópica, munição de armamento pesado e um carregador de uma pistola 765. Os acusados foram conduzidos para interrogatório na Delegacia de Polícia Civil de Redenção e após o término das audiências foram conduzidos para o presídio de Redenção onde ficarão à disposição da Justiça

(Com informações de Dinho Santos, sucursal de Redenção)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...