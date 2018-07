Quadrilha explode caixas eletrônicas e população recolhe o dinheiro.

(DOL) Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia Civil, a explosão aos caixas eletrônicos danificou a entrada do banco e espalhou o dinheiro no chão. Após a ação, a quadrilha fugiu e os moradores aproveitaram o momento para recolher o dinheiro espalhado.

You May Also Like