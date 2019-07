Quadrilha fortemente armada explode carro-forte no Pará

Por G1 PA — Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o crime ocorreu no quilômetro 122 da rod. BR-316, por volta das 16h. Assaltantes explodem carro-forte no Pará

Uma quadrilha fortemente armada e munida de explosivos assaltaram um carro-forte da Prosegur na tarde desta segunda-feira (15) na localidade de Taciateua, em Santa Maria do Pará, nordeste do estado, segundo a Polícia Militar. O grupo ainda incendiou um carro, após o assalto.

