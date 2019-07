Quadrilha que assaltava propriedades rurais em Santarém é presa

Presos na Operação Paz no Campo(Foto:Reprodução/Polícia Civil)

Com eles, foram apreendidas armas e munições de diversos calibres

Jhon Way Coelho Soares Demais, Geanderson, Madreson e Eliário, pai de Geanderson foram presos nesta quinta-feira (11) durante a primeira fase da “Operação Paz no Campo”, deflagrada pela Polícia Civil em Santarém. As prisões dos acusados ocorreram em uma comunidade conhecida como “Corta-Corda”, com eles sendo capturados com armas e munições de diversos calibres, que seriam usadas para assaltos em propriedades rurais.

Na carroceria do veículo que estava sendo conduzida por Jhon, foram encontrados uma grande quantidade de objetos apreendidos que eram usados nas ações criminosas praticadas pelos acusados.

Conta a equipe que após o registro do Boletim de Ocorrência, realizado pela vítima, Claudemiro Eduardo da Silva, dono de uma propriedade rural, relatou que no dia 1º de junho. aproximadamente 6 homens, munidos de arma de fogo adentraram sua propriedade rural, tomando o galpão situado no lote, localizada na cabeceira da nascente do rio Corta-Corda, na rodovia PA-370, Km 93.

Segundo o proprietário, os suspeitos eram John, e seu irmão Josafá. Além de Geanderson, filho de um cidadão conhecido como “Gordo”, e outros três elementos conhecido como “Santo”, “Fred” e “Cearazinho”. Diante de tal denúncia as equipes passaram a diligenciar a comunidade no munícipio de Santarém, a fim de verificar as denúncias dos possíveis focos de conflitos agrários na Região.

No dia 11, a Delegacia de Conflitos Agrários de Santarém (DECA), em conjunto com a equipe da Superintendência do Baixo Médio Amazonas (BMA) e com o apoio do Ibama de Santarém, deslocou-se, por volta das 4h da sua sede para a comunidade Corta-Corda no intuito de localizar, e intimar Jhon Way Coelho Soares e os demais. Chegando na região, por volta de 7h, na área agrícola foi encontrado e efetuado a prisão do acusado Madreson, que estava em uma casa na cabeceira da nascente do rio que dá nome ao vilarejo.

O acusado estava de posse de uma espingarda de cabo de madeira de cor clara, sem marca visível e aparentemente sem numeração, de provável calibre .28, juntamente com sete munições de calibre 28 intactas. Continuando em diligência, em incursão à procura de John, a equipe obteve sucesso na ação, realizando a captura do acusado conduzindo um veículo na mesma rodovia, mas em outro trecho.

Após revista, na carroceria do automóvel, foram encontradas, 3 caixas contendo, em cada uma, 50 unidades de munições 22; 69 munições de calibre .28; 12 caixas lacradas de chumbo calibre .22, um saco contendo bolinhas de chumbo, 161 espoletas para cartuchos plásticos de vários calibres; 05 munições de calibre .20; 05 munições de calibre .12; 04 munições de calibre .16.

Durante depoimento, Jhon confessou ainda ter colocado 03 armadilhas caseiras para caça nas proximidades de matas. O acusado levou as equipes policiais até o local onde estavam as armadilhas que ele disse ter armado, as quais foram apreendidas. Retornando na estrada, John confirmou à equipe o endereço da casa do senhor Eliário, conhecido como “Gordo”, pai do outro acusado de nome Geandreson. Local onde poderia supostamente ser encontrado seu filho.

Chegando ao local, a equipe localizou Eliário e seu filho Geandreson. Com eles foram encontrando, 1 espingarda de cabo de madeira de cor escura, calibre .20. Eliário foi preso em flagrante e, assim como os outros, foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos penais cabíveis.

