Quadrilha que planejava arrombar agência bancária é presa

Uma associação criminosa que pretendia arrombar e roubar um banco município de Jacundá, no sudeste do Estado, foi presa na segunda-feira (26). Cinco pessoas foram presas. Com eles foi apreendido farto material usado no arrombamento de cofres e ainda um aparelho eletrônico usado como bloqueador de sinais de telecomunicações.(Foto: divulgação/Polícia Civil)

Os presos foram transferidos para Tucuruí, onde foram autuados em flagrante, nesta terça-feira (27), por associação criminosa. Eles irão responder também por crime de corrupção ativa por terem oferecido dinheiro aos policiais militares, a título de propina, para não serem presos.

Segundo o delegado Sandro Rivelino, titular da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, na noite de ontem, a guarnição da PM realizou a abordagem de um carro durante o policiamento ostensivo no perímetro urbano da Rodovia PA 150, no município de Jacundá. Dentro do carro, modelo Citroen C4 Pallas, placa NPQ 1510, de Marabá (PA), os policiais militares apreenderam, durante a revista, o material para arrombamento de cofres. Foi neste momento, explica o delegado, que os ocupantes do carro tentaram subornar a guarnição para não serem conduzidos à Delegacia.

Sem sucesso, os presos acabaram por confessar que iriam utilizar o material para arrombar a agência do Bradesco em Jacundá. Após as prisões, outros integrantes da associação criminosa foram identificados e presos. Dentre os cinco presos, Rosangela Barros da Silva; Vítor Hugo Santana Mateus; Felipe Lucas Batista, e Cleberson César de Arruda são oriundos do Estado de Mato Grosso. A mulher é esposa de um presidiário especialista em assaltos a banco e é uma das lideranças do bando.

Ela está com mandado de prisão preventiva decretado pela Comarca de Poconé, no Mato Grosso. Ao ser presa, ela portava documento falso em nome de Talita Santos Farias. Por isso, Rosangela foi autuada em flagrante por uso de documento falso. O outro preso é Fernando Soares Lacerda, paraense e morador na cidade de Jacundá, onde estava dando suporte para os demais membros da quadrilha. Eles foram apresentados na Seccional de Tucuruí, para lavratura do auto de prisão em flagrante delito pela prática de associação criminosa e corrupção ativa.

Com informações da Polícia Civil

