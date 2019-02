Quadrilha suspeita de explodir carro-forte queimou veículo e fugiu de avião, diz PRF

Polícia disse que criminosos queimaram os veículos e fugiram de avião — Foto: Fred Alves/Centro Norte Notícias

Um dos carros usados pelos criminosos foi abandonado em estrada vicinal e incendiado. O roubo aconteceu na BR-235, entre Guaraí e Tupiratins; transportadora de valores ficou destruída.

Os criminosos que explodiram um carro-forte na BR-235, entre Guaraí e Tupirama, queimaram um veículo usado na fuga e depois fugiram de avião. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais informaram que o grupo de cinco criminosos fortemente armados usaram explosivos para abrir o cofre da transportadora de valores, que ficou destruída. No local foram encontradas várias capsulas de munições.

Depois do roubo a quadrilha fugiu em dois carros. Os ocupantes do carro forte disseram que cerca de 15 minutos depois do crime viram um avião de pequeno porte sobrevoando o local. Eles fugiram.

Durante as buscas, um dos veículos dos criminosos foi encontrado destruído por chamas em uma estrada vicinal. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

A polícia disse que todo o dinheiro do carro-forte foi levado. A transportadora de valores não informou a quantidade.

Por G1 Tocantins

