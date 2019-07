Quadrilha usa carros falsos da PF e rouba 750 kg de ouro no maior aeroporto do país

Carga levada de galpão em Cumbica vale mais de R$ 100 milhões. Ladrões estavam fortemente armados e trocaram de veículos após a ação. Não houve tiroteio nem feridos.

Grupo fortemente armado invade terminal de cargas de Cumbica, faz reféns e rouba ouro de carro-forte

Eles entraram no aeroporto com duas viaturas clonadas da Polícia Federal, sem placas. Supervisor da logística e mais um funcionário foram mantidos reféns.

Terminal de cargas do Aeroporto de Cumbica é alvo de assalto

Um grupo de homens fortemente armados disfarçado de policiais federais invadiu o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 14h30 desta quinta-feira (25), e roubou cerca de 750 quilos de ouro, carga avaliada em US$ 30 milhões (cerca R$ 113 milhões).

Eles entraram no aeroporto com duas viaturas clonadas da Polícia Federal, sem placas, uma modelo Triton e a outra, uma Pajero Dakar. No terminal, roubaram um carro-forte da Brink’s com ouro. Os quatro homens estavam com roupas de policiais federais, distintivos, encapuzados, com pistolas, fuzil e carabinas.

Segundo informações iniciais da polícia, um carro ficou na portaria e o outro entrou no terminal de cargas. O grupo rendeu o chefe da logística, colocou a carga no carro e levou o refém.

De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, os bandidos mantiveram a família do supervisor da logística refém na noite anterior e tiveram acesso a informações privilegiadas. Câmeras de segurança registraram a ação dentro do terminal.

Depois, as viaturas clonadas foram abandonadas no Jardim Pantanal, na Zona Leste de São Paulo, os ladrões entraram em uma camionete S-10 e em uma ambulância com a carga roubada. O helicóptero da polícia não pode sobrevoar a região do aeroporto, o que dificulta as buscas.

A carga estava indo para Zurique, na Suíça, e Nova York, nos Estados Unidos. O Departamento de Investigações Criminais (Deic) deve assumir a ocorrência. Policiais fizeram a perícia nos carros abandonados.

A GRU Airport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, afirmou que o roubo não prejudica o embarque e desembarque de passageiros. Não houve tiroteio e nem feridos.

A Brink’s informa que “está colaborando com as autoridades competentes para apuração do ocorrido”.

Carro utilizado para o roubo — Foto: Reprodução Carro utilizado para o roubo — Foto: Reprodução

Helicóptero da polícia sobrevoa área próxima ao Aeroporto de Cumbica — Foto: Walace Lara/TV Globo Helicóptero da polícia sobrevoa área próxima ao Aeroporto de Cumbica — Foto: Walace Lara/TV Globo

Carros clonados são abandonados no Jardim Pantanal — Foto: TV Globo/Reprodução Carros clonados são abandonados no Jardim Pantanal — Foto: TV Globo/Reprodução

Viaturas clonadas são abandonadas — Foto: TV Globo/Divulgação Viaturas clonadas são abandonadas — Foto: TV Globo/Divulgação

Carro usado no roubo de ouro no Aeroporto de Cumbica — Foto: Divulgação/Polícia Carro usado no roubo de ouro no Aeroporto de Cumbica — Foto: Divulgação/Polícia

Por G1 SP e TV Globo

