Qualificação: Mackenzie disponibiliza 14 cursos gratuitos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No final de cada conteúdo, é preciso fazer uma avaliação do aprendizado para receber o certificado. A nota mínima exigida é de 6 pontos. Caso não obtenha a pontuação, a prova pode ser refeita.

Uma dessas opções são os cursos oferecidos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), que está com 14 cursos gratuitos de capacitação na modalidade de ensino a distância (EAD) em seu site . Com carga horária de 4 e 8 horas e certificado de conclusão, os cursos são ofertados em diversas áreas do conhecimento, para os mais variados perfis de estudantes.

You May Also Like