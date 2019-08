Quantas bolsas posso conseguir pelo Prouni?

O programa disponibiliza bolsas parciais ou 100% (Foto:Educa mmais Brasil)



As bolsas disponibilizadas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) são bastante disputadas. Com elas, os estudantes podem pagar apenas 50% do valor das mensalidades ou até mesmo ficar isento, caso seja selecionado com as bolsas integrais. Mas, depois de cursar uma faculdade com o Prouni, é possível conseguir o benefício novamente?

De acordo com as regras do programa, o estudante pode participar do processo de seletivo quantas vezes quiser desde que cumpra com os requisitos necessários estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Porém, depois que conseguir a bolsa integral ou parcial e concluir o curso, não será mais possível pleitear novamente uma oportunidade.

O Prouni é voltado para brasileiros que ainda não possuem um diploma universitário. Ou seja, mesmo quem se graduou sem o benefício ofertado pelo governo federal também não pode participar da seletiva para um segundo diploma.

Para participar, é preciso atender aos critérios abaixo:

Deseja obter a segunda graduação? O Educa Mais Brasil para ajudar a tornar esse sonho realidade. O programa de inclusão educacional, em parceria com diversas faculdades do Brasil, oferta bolsas de estudo com descontos de até 70%. Para ser contemplado não precisa ter feito o Enem e nem comprovar renda. Basta acessar o site do programa, escolher a modalidade graduação e filtrar pela cidade e curso de interesse e fazer a inscrição de forma gratuita.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

