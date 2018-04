Quarenta foragidos de justiça são recapturados

Os crimes cometidos são variados, como roubo, furto, homicídio e tráfico de drogas

(Foto Divulgação/PC) – Quarenta foragidos da Justiça foram presos pela Polícia Civil, no final da manhã de hoje (13), por envolvimento em crimes diversos, como roubos, furtos, homicídio e tráfico de drogas. As prisões são resultados da Operação “Xeque Mate”, coordenada pela Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM). Os presos estão sendo conduzidos para a Delegacia-Geral para passarem por perícia e, em seguida, serem encaminhados ao Sistema Penitenciário. Entre eles, estão três presos acusados de matar um secretário do município de Limoeiro do Ajuru e quatro armas foram apreendidas.

A operação iniciou por volta das 5h, quando as equipes de policiais civis saíram das sedes das Delegacias, Seccionais e Unidades Integradas de Polícia em direção aos endereços dos procurados. Foram mobilizadas todas as Unidades Policiais localizadas em Belém e na Região Metropolitana de Belém.

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Rogério Morais, explica que o objetivo da operação é dar cumprimento à mandados de prisão ainda pendentes decretados pela Justiça contra envolvidos em crimes, como roubos, homicídios e tráfico de drogas. Todos os presos foram conduzidos primeiramente para as Delegacias e Seccionais, de Belém e Região Metropolitana, e depois apresentados na Delegacia-Geral, em Belém, para serem periciados e, em seguida, ficarem recolhidos à disposição da Justiça.

Além de cumprir os mandados judiciais, a operação visa levar mais segurança à população. Para deflagrar a operação, foram levantados os mandados de prisão ainda pendentes de cumprimento, entre mandados de prisão preventiva, prisão temporária, recaptura e mandados por condenação judicial. O trabalho que contou com apoio da Polinter (Delegacia Interestadual de Buscas e Capturas) da Polícia Civil.

A operação contou com um levantamento das ordens judiciais de processos julgados outros ainda em tramitação que ainda estavam pendentes. Diante disso, os mandados foram repassados às Delegacias e Seccionais de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, para cumprimento. A maioria dos foragidos responde por roubo e tráfico.

Por: Portal ORM, com informações da PC

