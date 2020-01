Quarteto é preso em flagrante ao tentar furtar combustível de trem da Vale, no Pará

Grupo foi flagrado dentro de um veículo com tonéis em Marabá, no sudeste do Pará.

Quatro pessoas foram presas nesta terça (28) suspeitas de tentar furtar combustível do trem da mineradora Vale em Marabá, no sudeste do Pará.

A escolta privada que faz segurança da Estrada de Ferro encontrou um carro parado na rodovia nas proximidades dos trilhos. O grupo foi flagrado dentro do veículo. No porta-malas, foram encontrados sete tonéis que seriam usados para furtar combustível dos vagões.

Os homens foram levados para a delegacia e presos em flagrante. Dois deles já tinham passagem pela Polícia pelo mesmo crime.

Em nota, a Vale informou que a emrpesa realiza rondas ao longo das paradas dos trens e que ao ser identificada qualquer ocorrência aciona imediatamente as autoridades e colabora com as investigações.

