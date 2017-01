Quarto corpo de vítima de acidente aéreo em Paraty é resgatado

Quarta vítima era uma mulher, conforme informações dos bombeiros

Mais um corpo foi encontrado no local da queda do avião em que estava o ministro Teori Zavascki, em Paraty. O Corpo de Bombeiros afirma que a quarta vítima era uma mulher, que ficou presa nas ferragens da aeronave.

Conforme informações do G1, morreram cinco pessoas ao todo no acidente aéreo. Após as buscas realizadas na quinta-feira (19), os mergulhadores resgataram os corpos de Teori Zavascki, do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras e de uma mulher.

No início da madrugada, os corpos levados ao IML, onde será realizada uma perícia. Ainda de acordo com a reportagem, o quarto copo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis.

O avião de pequeno porte será içado ainda nesta sexta. Embora não esteja chovendo em Paraty no momento, o tempo nublado poderá dificultar a ação.

