Quase 100 quilos de maconha são apreendidos em Altamira

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)- Quase 100 quilos de maconha foram apreendidos, nesta quinta-feira (14), pelas polícias Civil e Militar no município de Altamira, no sudoeste paraense. Os entorpecentes foram encontrados em duas casas, localizadas na Rua Isaac Barbosa, no bairro Brasília, e na Rua E, do bairro Jatobá. Ao todo, foram apreendidos 113 tabletes de maconha com peso de 98 quilo. O material tinha valor estimado em R$ 180 mil.

Elenilce Cavalcante Gomes, André do Socorro Ferreira de Almeida e Rafael Santos da Silva foram presos em flagrante durante a operação realizada Nix, realizada na cidade pela Polícia civil e Serviço Velado da Polícia Militar, com apoio do Grupo Tático Operacional da PM. Do total apreendido, 15,225 quilos estavam com Elenice Gomes e 83,325 quilos com Rafael da Silva.

Segundo o delegado Walison Damasceno, titular da Superintendência Regional da Polícia Civil do Xingu, a droga apreendida com Rafael foi encontrada no forro da carroceria de um carro modelo Fiat Strada, placas OBW8304. “Foi preciso apoio do Corpo de Bombeiros para abertura da lataria do veículo”, detalhou.

Em depoimento prestado aos policiais civis, Rafael revelou que a droga veio do Paraguai e foi colocada na carroceria do veículo no Estado do Mato Grosso. Além de Altamira, a droga seria enviada ao estado de Rondônia.

De acordo com informações iniciais obtidas durante as investigações, a droga pertenceria a integrantes de uma facção criminosa denominada Comando Classe A (CCA). O caso ainda está sendo apurado.

