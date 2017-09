Quase 3 mil pessoas podem perder benefício de prestação continuada em Santarém

Semtras realizou reunião com agentes dos CRAS para ajudar na ação de busca ativa. Novo procedimento requer registro no Cadastro Único.

O prazo final de cadastro e recadastramento do Benefício da Prestação Continuada (BPC) é 31 de dezembro de 2017. E para auxiliar os idosos e deficientes que têm direito ao BPC, 100 pessoas participaram na manhã desta terça-feira (26) no auditório do Restaurante Popular de Santarém, oeste do Pará, de uma reunião com intuito de orientar representantes comunitários e agentes de Centros Regionais de Assistência Social (Cras) sobre as inscrições e atualização de dados.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) que planeja resgatar, por meio desses agentes, idosos e pessoas com deficiência que tiveram seus cadastros bloqueados ou cancelados, além de fazer novos registros.

A secretária Celsa Brito explica que, para receber o benefício, em primeiro lugar o interessado deve realizar o registro no Cadastro Único (CadÚnico). A dificuldade é que na norma anterior não havia a necessidade desse procedimento. “É uma norma do Governo Federal que impõe que todas as pessoas que recebem o BPC devem ter registro no Cadastro Único. Esse registro é a porta de entrada para todos os benefícios de políticas públicas da assistência”, disse.

Segundo os cálculos da Semtras, cerca de 2.600 beneficiários podem perder o subsídio se não realizar o cadastro até a data estipulada. “A dificuldade é que se trata de idosos e pessoas com deficiência. Há uma dificuldade de deslocamento, por isso chamamos agentes pontuais para ajudar. São pessoas que convivem diariamente com a comunidade, onde sabem quem faleceu e quem mudou-se de bairro, ou cidade”, informou a secretária.

Participando da reunião estiveram representantes de associações de bairros, coordenadores dos Cras e a rede integrada. João Almeida é presidente da Associação dos Moradores do bairro Elcione Barbalho, diz que será um trabalho árduo. “O trabalho já está sendo realizado, e é um trabalho de formiguinha. Eu já comecei a localizar idosos e levá-los ao Cras. A importância desse trabalho é por conta que muitos ainda não estão cientes do novo processo de cadastro”.

O BPC

É benefício destinado a idosos de 65 anos, ou mais, e pessoas deficientes de qualquer idade. Além disso, a renda da família não ultrapasse a ¼ do salário mínimo.

Ao se enquadrar nesses quesitos, o interessado deve se dirigir ao Centro de Atendimento Social (Cas/Caec), ou a um Centro Regional de Assistência Social de Santarém para a realização do Cadastro Único.

Dia D

No dia 2 de outubro de 2017, os Cras de Santarém, incluindo o da vila balneária de Alter do Chão, estarão focados exclusivamente em atender a população realizando o Cadastro Único, de 08h às 18h. Porém, nos outros dias o atendimento será realizado normalmente.

