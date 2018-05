Quase 5 mil vagas: processo seletivo para Jovem Aprendiz encerra na terça (29)

As inscrições para o processo seletivo dos Correios para o preenchimento de 4.983 vagas de Jovem Aprendiz encerram nesta terça-feira (29). Podem se inscrever estudantes a partir do 9º ano do ensino fundamental, com idade entre 14 e 22 anos, no ato da contratação.

Os interessados devem acessar o site dos Correios (NESTE LINK) e seguir as instruções. A divulgação do resultado está prevista para julho deste ano.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 448,46, além de vale-transporte e vale-refeição. E exercerão atividades administrativas durante 20h semanais, sendo quatro horas diárias.

