Quase 700 mil servidores públicos receberam auxílio irregularmente

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Número assustador, né? Apesar de ter nomes usados, com toda certeza a grande maioria não, (o servidor) entrou lá”, declarou Bolsonaro. De acordo com Rosário, já foram recuperados R$ 117 milhões de benefícios pagos irregularmente. Esse dinheiro, declarou, volta ao Tesouro Nacional para o pagamento dos benefícios regulares.

O ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, divulgou nesta quinta-feira, 20, que aproximadamente 680 mil servidores públicos – entre funcionários da União, dos Estados e municípios – receberam o auxílio emergencial irregularmente, de acordo com levantamento do órgão.

You May Also Like