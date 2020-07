Quase 80 toras de madeira ilegal são apreendidas em Uruará, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As apreensões são registros da operação Cachoeira Seca, que vem sendo realizada há 15 dias na região e tem como objetivo conter o avanço dos crimes ambientais, como a extração e o comércio ilegal de madeira. Toras de madeira são apreendidas em Uruará, no Pará

Equipes do Exército, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e da Força Nacional foram enviadas ao local para fazer a apreensão da carga, que soma mais de 230 metros cúbicos de madeira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou 79 toras de madeira escondidas em uma área de mata no município de Uruará, sudoeste do Pará. A suspeita é que a carga tenha sido deixada por madeireiros ilegais. Ninguém foi preso.

