Quase mil servidores do sistema penitenciário do Pará já foram afastados por causa da covid-19

O número de servidores afastados supera em muito o número de custodiados com covid-19 no Pará (Foto:Oswaldo Forte/Arquivo Amazônia)

Números são da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Entre os custodiados, 63 estão com a doença.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que há até o momento, mais de dois meses após o primeiro registro do novo coronavírus no Pará, 450 casos confirmados, quatro mortes e 151 suspeitas de infecção pelo novo coronavírus entre os servidores da instituição. Segundo a secretaria, até a última terça-feira (19), os afastamentos por atestado médico ou os afastamentos preventivos por causa do decreto estadual somam 913. E os retornos, 458.

Entre os internos, são 63 casos confirmados, e 134 dos custodiados estão com suspeita de terem se contaminado pelo novo coronavírus. Até o momento não há mortes. Dos 63 internos com a covid-19, a maioria (48) está no regime fechado.

Apesar dos números, a Seap disse que desenvolveu “um protocolo de atendimento ao servidor, disponibilizando plataformas digitais para acompanhamento telefônico, atendimentos de saúde e a distribuição e reposição de de Equipamentos de Proteção Individual, além das medidas de distanciamento social”.

A Seap afirma também que realiza a limpeza e desinfecção diária das unidades, e exige o uso de máscaras por todos os servidores. “Foram criados, também, unidades de acolhimento, com atendimento 24 horas e alas reservadas para isolamento dos casos suspeitos nas unidades e leitos para os com sintomas leves”, diz a secretaria.

O primeiro caso de coronavírus no sistema prisional paraense foi confirmado na manhã de 8 de abril, pela Seap. Trata-se de um interno que se encontrava no regime semiaberto e custodiado no Centro de Progressão Penitenciário do Pará (CPPB), no bairro Val-de-Cães, em Belém.

