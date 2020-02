Quatorze crianças morrem pisoteadas em escolas no Quênia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Pais ansiosos esperavam do lado de fora do hospital de Kakamega por notícias de seus filhos, conforme mostraram fotos do jornal Daily Nation.

Pelo menos 39 alunos ficaram gravemente feridos no episódio na Escola Primária Kakamega, segundo o jornal Daily Nation, citando o Comandante da Polícia da Região Ocidental do país Peris Kimani.

Quatorze crianças morreram pisoteadas enquanto desciam uma escadaria após o final das aulas em uma escola primária no oeste do Quênia nesta segunda-feira, disseram autoridades.

