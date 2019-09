Quatro adolescentes são encaminhados à delegacia após confusão na Fasepa, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após uma confusão na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), em Santarém, no oeste do Pará, na tarde de quarta-feira (25), quando quatro adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na unidade se desentenderam, a Polícia foi acionada e os conduziu até a 16ª Seccional de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

You May Also Like