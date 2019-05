Quatro agências dos Correios serão fechadas no Pará uma em Itaituba

Correios vão fechar 161 agências próprias até o dia 5 de julho, sendo quatro no Pará

Quatro agências dos Correios serão fechadas (Foto:Reprodução)

Veja quais são as unidades que serão fechadas; em Belém serão três

Os Correios vão fechar 161 agências próprias até o dia 5 de julho em várias regiões do país. Quatro serão fechadas no Pará, sendo que Rio de Janeiro e São Paulo serão os Estados mais atingidos.

De acordo com os Correios, “o atendimento será absorvido por outras agências próximas, sem prejuízo da continuidade e da oferta de serviços e produtos”.

Agências a serem fechadas no Pará e as que atenderão à população do entorno:

BELÉM

Agência fechada: AC Guamá / Agência mais próxima: AC Nazaré

Agência fechada: AC São Brás / Agência mais próxima: AC Nazaré

Agência fechada: AF Belém / Agência mais próxima: AC Central de Belém

ITAITUBA

Agência fechada: AC Bela Vista / Agência mais próxima: AC Itaituba

Por:Redação Integrada de O Liberal

