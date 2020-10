Quatro bandidos morrem em troca de tiros com a PM em Mato Grosso

A assessoria da Polícia Militar acaba de confirmar, ao Só Notícias, que quatro bandidos morreram, hoje, por volta das 4 horas da manhã, em confronto com equipes da Força Tática de Cuiabá, no município de Várzea Grande.

Os criminosos estavam em um Hyundai HB20 e foram apreendidas quatro armas. Um dos mortos, estava com tornozeleira eletrônica e possui várias passagens por roubo, porte ilegal de arma, cárcere privado.

De acordo com o tenente-coronel e comandante da Força Tática, Osmário Cícero Oliveira Júnior, as equipes foram chegar o deslocamento de um HB20 para Várzea Grande para cometimento de roubos na região. “Foram feitos bloqueio para identificar o carro suspeito. No momento da abordagem, houve o confronto. O carro estava com os quatro ocupantes, que estavam com três revólveres e uma pistola. Todos estavam sem documentos. Um deles estava com tornozeleira e foi possível fazer a identificação e verificar que tinha várias passagens”.

Ainda de acordo com Oliveira Júnior, o local foi isolado e acionadas as equipes da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para iniciar as análises necessárias.

Por:Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...