Quatro cabos da PM que participaram da Chacina do Guamá serão julgados nesta segunda-feira

Além dos policiais, há outros réus no processo: Ian Novic Correa Rodrigues, Edivaldo dos Santos Santana e Jonatan Albuquerque Marinho. A audiência em questão, entretanto, não os inclui, por não serem policiais. O momento também não envolve, pelo mesmo motivo, o também réu no processo, Jaison Costa Serra, que teve sua preventiva revogada em dezembro de 2019.

Um Conselho de Justificação, composto por sete oficiais, decidirá se de fato os policiais militares participaram da ação criminosa, com base em depoimentos de testemunhas e provas documentais. A audiência será na sede da Justiça Militar, na rua 16 de Novembro, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Os cabos da Polícia Militar acusados de participarem da Chacina do Guamá, ocorrida no dia 19 de maio de 2019, serão julgados nesta segunda-feira (06) pela Justiça Militar. José Maria da Silva Noronha, Pedro Josemar Nogueira da Silva, Wellington Almeida Oliveira e cabo Leonardo Fernandes de Lima participam da audiência de julgamento, que será presidida pelo juiz Lucas do Carmo, a partir das 9h.

Chacina ocorreu em maio do ano passado, em estabelecimento no Guamá (Foto:Cláudio Pinheiro)

