Quatro cidades paraenses lideram investimentos em obras e compras em 2018

Belém, Santarém, Marabá e Ananindeua aparecem no levantamento feito pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) (Foto:Bruno Domingos / Reuters)

Das dez cidades da região Norte que mais investiram em obras e compras de equipamentos em 2018, quatro pertencem ao território paraense, de acordo com levantamento divulgado, na segunda-feira (28), pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). A publicação utiliza números da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e analisa o comportamento dos principais itens da receita e despesa municipal, tais como pagamento de impostos, despesas com pessoal, investimentos, dívidas, saúde, educação e outros.

Quem ocupa o primeiro lugar da lista é o município de Manaus, capital do Amazonas, com R$ 430,7 milhões aplicados em 2018, ante os R$ 359 mi no ano anterior, registrando crescimento de 20%. Em seguida, aparece a capital de Roraima, Boa Vista, com R$ 248,4 milhões investidos ao longo do ano passado, sendo que, em 2017, esse número alcançava R$ 217,5 mi. Isso representa um reajuste de 14,2%.

A primeira cidade paraense que aparece no ranking é a capital, Belém, que investiu R$ 212,9 no setor no período analisado. Apesar de estar em terceiro lugar na lista, a cidade das mangueiras apresentou queda de 0,2% nesse montante, já que investiu R$ 213,2 milhões em 2017. Belém e Palmas, capital do Tocantins, foram as únicas da lista que tiveram resultado negativo no comparativo entre os dois anos. Palmas perdeu 12,2% em investimentos, de R$ 91,4 milhões para R$ 80,2 mi, ficando em sexto lugar na lista.

Logo abaixo de Belém, aparecem outros municípios paraenses. Santarém, além de se destacar no ranking, também foi a segunda cidade da lista com maior variação no montante de investimentos, passando de R$ 33,6 milhões em 2017 para R$ 88,6 mi em 2018, reajuste de 163,3%. Já Marabá, em quinto lugar, teve 82,5% de crescimento, já que investiu R$ 46,1 milhões no ano de 2017 e R$ 84,2 mi em 2018.

O sétimo lugar da lista ficou com o município de Rio Branco, capital do Acre, que cresceu 36% em investimentos, passando de R$ 56,2 milhões para R$ 76,4 mi entre os dois anos. Porto Velho vem logo em seguida, com o maior reajuste da lista: 215%. Em 2017, foram investidos, no município, R$ 23,9 milhões e, em 2018, R$ 75,3 mi.

O Pará volta a se destacar no ranking, com o município de Ananindeua aparecendo em nono: R$ 40,5 milhões em 2017 e R$ 66 mi em 2018, alta de 63%. A última da dez cidades que mais investiram em obras e compras de equipamento no Norte é Macapá, capital do Amapá. Com reajuste de 40,1%, o município passou de R$ 35,5 milhões investidos em 2017 para R$ 49,7 em 2018.

Além dos dez principais investidores da região, o estudo também levantou as cidades que mais conseguiram ter reajuste no período. Parintins, no Amazonas, ocupa o primeiro lugar, com alta de 389,3%, passando seus investimentos de R$ 3 milhões, em 2017, para R$ 14,8 milhões, em 2018. Porto Velho e Santarém aparecem em seguida.

Quedas acentuadas ocorreram em quatro cidades na região: Ji-Paraná (RO), de 42,5%; Araguaína (TO), de 24,2%; Palmas (TO), com 12,2%; e Belém (PA), com 0,2;%. Dos valores per capita, Rorainópolis (RR) foi o grande destaque com um montante de R$ 1.321,78 por habitante, seguido de Boa Vista (RR), com R$ 661,80.

Por:Elisa Vaz

30.10.19 7h01

