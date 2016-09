Quatro corpos do acidente com aeronave são transladados

Os corpos de quatro das sete vítimas do acidente que aconteceu na tarde desta quarta-feira (15), próximo ao aeroporto da Pedreira em Novo Progresso foram transladados em uma aeronave nesta manhã ate as cidades de Terra Nova (MT), Itaituba(PA) e Santarém (PA). Os locais onde vai ser velado e sepultado não foi divulgado.

O Corpo do Proprietário da aeronave César Zamomer (Fagulho) foi transladado para cidade de Terra Nova no estado do Mato Grosso, do piloto Weber da Cunha Rebelo (Piloto Tatu) foi para cidade de Santarém e a mãe Mariane de Lima Aragão com o filho Mainilsom Gabriel de Lima para cidade de Itaituba no Pará.

Leia Também:Quatro pessoas morrem após queda de avião de pequeno porte em Novo Progresso

*Avião monomotor cai próximo da pista em Novo Progresso

As demais vítimas que estavam internadas no HMNP, estão seguindo de Novo Progresso para serem atendidas em um Hospital na Cidade de Sinop no estado do Mato Grosso. A aeronave se encontra no local onde caiu no bairro jardim paraíso atrás da prefeitura de Novo Progresso, aguardando resgate. O Acidente ocorreu por volta das 16h45mn da tarde desta quarta-feira (15), conforme informações aeronave decolou de um garimpo na região e tentava pouso na pista da Pedreira e acabou por cair antes do pouso. As reais causa do acidente não foi revelada, a informações que foi uma pane seca (falta de combustível), só após uma pericia, para saber o motivo da queda.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...