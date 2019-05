Quatro crianças são resgatadas, após serem deixadas passando fome e em situação de abandono no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os policiais levaram as crianças para o Conselho Tutelar, onde ficaram abrigados e se alimentaram. As crianças disseram que haviam passado o dia sem comer.

Na casa, havia um forte odor de alimento estragado, lixos e fezes espalhados, geladeira estava vazia, os quartos desarrumados. Os policiais também encontraram uma faca de cozinha no chão, além de janelas e portas abertas, facilitando a entrada de estranhos no local.

As crianças foram encontradas no dia 29 de abril na rua Folha 11. Três delas estavam brincando na rua e uma estava dentro da casa, quando os policiais chegaram.

Segundo moradores, as crianças viviam com a mãe, que saía todos os dias para trabalhar e deixava o filho mais velho para cuidar dos irmãos mais novos.

Uma delas apresentava queimaduras pelo corpo, após uso de óleo quente. Os policiais encontraram comida estragada, além de lixos, fezes e espalhados pela casa. Caso ocorreu em Marabá.

