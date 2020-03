Quatro criminosos são mortos e dois fica ferido durante troca de tiros com a polícia em Novo Progresso

(Foto:WhatsApp) – Quatro criminosos foram mortos,entre eles uma mulher, outros dois ficou ferido, após tentarem um roubo e trocar tiros com a Polícia Militar no final da Tarde desta quinta-feira (12) no Bairro Jardim Santarém em Novo Progresso.

De acordo com informações inicial repassadas a reportagem do Jornal Folha do Progresso, os quatros bandidos que ainda não foram identificados. estavam armados, eles teriam tentado um roubo na residência do Major da policia Militar no bairro Jardim Santarém, ele atirou contra os bandidos e pediu reforço ,em fuga trocaram tiros e foram mortos outros dois baleados. Na perseguição o Major foi atingindo no coleto.

A perseguição foi em vários bairros, Jardim América, Jardim Europa,Jardim Santarém tiveram escutas de trios e movimentação da policia, a reportagem ainda não tem informação se estavam de motocicleta ou veiculo.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionada, ao chegar no local os socorristas nada puderam fazer pelos quatro assaltantes que já se encontrava morto. Outros dois criminosos estão no Hospital, estado de saúde não foi divulgado. Todos tem passagem pela policia.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

