Quatro motociclistas e motos são apreendidas por perturbação do sossego em Novo Progresso

(Foto:Divulgação PM) – A Polícia Militar de Novo Progresso tem combatido condutores de motocicletas que praticam manobras perigosas, empinam o veículo, andam em alta velocidade, e emitem infrações como autuação de pais de menores ao volante de veículo ou motocicleta.

Neste sábado (28), quatro motociclistas que estavam empinando motocicleta foram detidos por uma guarnição da Polícia Militar no comando do 3º Sargento Maduro, soldados Paiva e Bentes. Os motociclistas, tiveram seus veículos apreendidos e também vão sofrer consequências. Entre eles a PM flagrou um menor dirigindo motocicleta, o veículo foi preso, as sanções do processo na esfera criminal serão de responsabilidade do pai ou mãe que entregou a chave para o menor conduzir veículo.

Perturbar o trabalho ou o sossego alheio é contravenção penal prevista no artigo 42 da Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, que prevê pena de prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses ou multa para que cometer o ato.

Leia ocorrência

*Ocorrências*: _Que por volta das 15:00h após várias denúncias que os acusados estavam praticando direção perigosa, colocando em risco a vida de transeuntes na avenida jamanxin, às 18:00h está GUPM flagrou os nacionais, Bruno Ramon Lima Moraes, Pedro Henrique Lima Moraes, Jailson pereira Alexandre e o nacional ( Menor)das iniciais V.H.S. praticando direção perigosa nas proximidades da rotatória da av jamanxin com Orival Prazeres,as motocicletas foram apreendidas e conduzidas à DEPOL juntamente com os nacionais, as rabetãs das motocicletas estavam raladas,e as mesmas estavam com escapamentos adulterados!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...