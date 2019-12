Quatro motoristas de app são encontrados mortos dentro de sacos

(Foto:| Reprodução) – Quatro motoristas de aplicativos foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (13), no bairro da Mata Escura, em Salvador (BA). Os corpos foram encontrados com perfurações de facão e dentro de sacos plásticos perto de seus veículos.

A Polícia Militar baiana informou que chegou até ao crime através de um quinto motorista que conseguiu fugir. Ele contou à corporação que as vítimas foram rendidas por três homens não identificados após caírem em uma emboscada. Eles foram induzidos a irem ao local do crime depois de atenderem a chamados para corridas.

As vítimas são: Alisson Silva Damascena dos Santos, 27 anos, Sávio da Silva Dias, 23, e Daniel Santos da Silva, 30. O quarto motorista, contudo, ainda não foi identificado. A PM informou que todos foram colocados em cativeiro por algumas horas, torturados e mortos depois, separadamente.

De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), os condutores foram mortos em um barraco nas proximidades do local onde os corpos foram encontrados. O imóvel era feito de pedaços de madeira, com chão de barro e só havia um fogão velho e sangue no chão. Encontraram ainda um gambá morto sobre uma cama e poças de sangue.

Ainda não se sabe o que teria motivado os crimes.

sexta-feira, 13/12/2019, 20:59

