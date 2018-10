Quatro municípios do Pará têm concursos para preencher 736 vagas

As oportunidades estão nas cidades de Ananindeua, Vitória do Xingu, Mocajuba e Prainha. Há cargos em todos os níveis de escolaridade. (Foto: Reprodução)

Quatro municípios do Pará estão com inscrições abertas para concursos públicos que vão preencher um total de 736 oportunidades.

O certame com maior número de vagas é o da Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. São 394 vagas em todos os níveis de escolaridade, nos cargos de Auxiliar Municipal – Apoio Operacional (Mensageria e Protocolo, Condução de Veículos – Motorista, Conservação e Limpeza de Vias Públicas – Gari, Manipulação e Preparação de Alimentos – Merendeira, Serviços Gerais – Servente, Vigilância e Segurança), Técnico Municipal – Administração Básica (Secretariado) e Analista Municipal – Serviços Estratégicos (Assistência Social, Medicina Veterinária, Enfermagem e Farmácia Bioquímica). A remuneração chega a R$ 1.347,94.

As inscrições podem ser feitas até 17 de dezembro pelo site http://www.cetapnet.com.br. As taxas custam R$ 55, R$ 70 e R$ 90.

VITÓRIA DO XINGU

Localizada no sudoeste paraense, a Prefeitura de Vitória do Xingu vai preencher 315 postos em todos os níveis de escolaridade, nos cargos de Agente de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Gari, Agente Operacional, Auxiliar Administrativo, Condutor de Embarcação, Guarda de Segurança Patrimonial, Motorista Categoria D’E, Operador de Máquinas Leves e Jerico, Operador de Máquinas Pesadas, Servente, Agente Administrativo, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar Técnico Eletricista, Guarda de Saúde, Técnico Agrícola, Técnico em Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Radiologia, Assistente Social, Bioquímico, Odontólogo e Professor (áreas afins).

As remunerações variam entre R$ 954 e R$ 2.953,70. As inscrições podem ser feitas até 25 de novembro pelo site www.ivin.com.br. As taxas variam de R$ 50 a R$ 100.

MOCAJUBA

A Prefeitura de Mocajuba, no nordeste do Pará, vai preencher 15 vagas nos cargos de Guarda Municipal e Agente de Trânsito, postos que exigem nível médio, entre outros requisitos.

As inscrições vão até 12 de novembro através do link https://goo.gl/mxkoXJ. A taxa custa R$ 60. Os aprovados que forem nomeados receberão salário inicial de R$ 954 para jornada de 40 horas semanais.

PRAINHA

Já em Prainha, cidade localizada no Baixo Amazonas, é a Câmara Municipal que promove seleção. São 12 vagas em cargos de níveis médio e fundamental, com salários que chegam a R$ 1.431.

Os cargos são os seguintes: Auxiliar de Serviços Gerais, Agente de Operações (Vigilante), Auxiliar Administrativo, Office Boy, Agente Administrativo e Agente Legislativo. Os interessados podem se inscrever pelo site www.institutoagata.com.br até 16 de novembro. As taxas de participação custam R$ 45 e R$ 60. (com Concursos no Brasil)

