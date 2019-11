Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente envolvendo picape e carreta em MT

Dely Santos da Silva, Leandro Caetano Nazarin e Edson Roberto Nazarin. — Foto: Arquivo Pessoal

Segundo a PRF, o motorista da carreta fugiu do local.

Quatro pessoas da mesma família morreram na noite de sexta-feira (22) em um acidente na BR-364, próximo a Campos de Júlio, a 692 km de Cuiabá.

Antônio Caetano da Silva, Dely Santos da Silva, Edson Roberto Nazarin e Leandro Caetano Nazarin moravam em Sapezal, a 473 km da capital, onde foram velados e sepultados.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família seguia de Comodoro para Sapezal quando o motorista perdeu o controle da picape e bateu de frente com uma carreta que seguia no sentido contrário. Chovia no momento do acidente.

Segundo a PRF, o motorista da carreta fugiu do local e ainda não foi localizado.

A Câmara de Sapezal emitiu uma nota de pesar pela morte da família.

Por Flávia Borges, G1 MT

24/11/2019 12h29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...