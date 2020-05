Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na rodovia BR 163 no Pará

(Foto:Reprodução Portal 24horasnews) – Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na serra do Caracol na rodovia BR 163 no Pará

Grave acidente tirou a via de quatro pessoa da mesma família na Serra do Caracol , por volta das 19h00mn na rodovia Br 163 no município de Trairão Sudoeste do estado do Pará.

Conforme publicou o Portal Plantão24 horas news, a Policia Militar atendeu a ocorrência, não tem posto da PRF ( Policia Rodoviária Federal ) naquela região.

Uma camionete S10 conduzida por um professor do distrito de Caracol com sua família colidiu de frente com uma carreta , quatro vitimas morreram no local, outras duas foram socorridas pelo SAMU encaminhadas ao Hospital Municipal da cidade de Trairão, o estado de saúde não foi divulgado.

O motorista do caminhão teve leve escoriações pelo corpo e passa bem.

As causas do acidente ainda é desconhecida.

Aguarde mais informações.

