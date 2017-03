Quatro pessoas ficam feridas em acidente entre dois carros na BR-163 em Sinop

A colisão envolvendo Toyota Corolla, prata, placas de Cuiabá, e um GM Astra, prata, placas de Jaciara, foi na BR-163, no final da tarde, nas proximidades do Camping Clube. Quatro pessoas ficaram feridas – duas estavam em cada carro. Os bombeiros levaram dois homens e duas mulheres ao hospital regional. As identidades ainda não foram confirmadas e as vítimas estão sendo atendidas neste momento. Uma delas tem 30 anos, é recepcionista em uma empresa em Sinop. Teve corte na testa e suspeita de fratura no tórax.

Uma carreta teria saído da rodovia para entrar em uma empresa e teria cortado a frente do Corolla que se envolveu na colisão com o Astra, que trafegava na direção contrária (Itaúba-Sinop). A porta do Astra foi cortada, pelos bombeiros, para retirar uma das vítimas que ficou presa nas ferragens. Os dois veículos ficaram na lateral.

A Polícia Rodoviária Federal já registrou a ocorrência.

Fonte: Só Notícias .

