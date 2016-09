Quatro pessoas morrem após queda de avião de pequeno porte em Novo Progresso

A aeronave PT-CTB saiu hoje por volta das 16h do Garimpo da Pistinha distante 45 minutos de Novo Progresso e segundo informação o piloto havia comunicado que estava com pane seca (acabou o combustível) e tentou chegar na pista de pouso e decolagem da pedreira, mas acabou por cair aproximadamente 400 metros da pista onde pretendia pouso, por pouco não atingiu uma residência.

Conforme informações do hospital municipal são sete vitimas, três homens três mulheres e uma criança recém nascida. Os três passageiros hospitalizados estão com estado de saúde estável, a criança tinha sete meses e é parente do dono da aeronave e veio óbito antes de chegar ao hospital.

You May Also Like