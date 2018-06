Quatro pessoas morrem em queda de helicóptero em Minas: Identidades dos passageiros ainda não foram confirmadas © Ednaldo Brito/Divulgação/ EC Santo André Identidades dos passageiros ainda não foram confirmadas

Um helicóptero caiu na noite deste sábado (16) e deixou quatro mortos em Espírito Santo do Dourado, no sul do estado de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave é propriedade de uma rede de bancos. As identidades dos passageiros ainda não foram confirmadas.

A aeronave, identificada como Agusta A109, saiu de Nova Lima (MG) e seguia para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP). A queda aconteceu próximo à rodovia MG-179, na zona rural do município, por volta das 19h. Os bombeiros e a Polícia Militar foram ao local para realizar o resgate.

Uma moradora viu o momento em que o helicóptero caiu, já em chamas. “Passou bem pertinho da minha casa, aí começou a tremer a estrutura metálica aqui da minha área, fazer bastante barulho mesmo. Meu marido saiu e falou que ele estava passando bem pertinho e piscando bastante, uma luz vermelha nele acendendo e apagando”, contou Sabrina Carvalho ao G1.

“Passaram uns segundos, a gente escutou aquele barulho de que tinha caído. Aí a gente já pegou o carro e foi lá, tinha explodido”, completou.

O Centro Regional de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar o acidente.

