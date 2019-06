Quatro PMs e quatro civis são acusados no caso da chacina que deixou 11 mortos em Belém

Cruzes com os nomes das vítimas da chacina do Guamá foram colocadas no local do crime. — Foto: Carlos Brito / TV Liberal

O caso ocorreu no dia 19 de maio em um bar e é considerado pelo Ministério Público como a maior chacina em um único lugar em Belém.

O Ministério Público do Pará (MPPA) ofereceu denúncia, nesta segunda-feira (17), à Justiça contra oito homens acusados de participar do caso conhecido como “Chacina do Guamá”, que resultou na morte de onze pessoas e uma vítima gravemente ferida em um bar em Belém.

O crime, ocorrido no dia 19 de maio, é considerado pela acusação como a maior chacina em um único lugar registrada em Belém e teve repercussão nacional e internacional. Criminosos encapuzados entraram no bar e mataram as vítimas com tiros na cabeça.

MP denuncia 8 pessoas acusadas de participar da ‘Chacina do Guamá’, em Belém

O pedido foi protocolado pelo 1º promotor do júri José Rui Barbosa. Entre os acusados estão quatro cabos da Polícia Militar, sendo que três deles são apontados como executores, segundo as investigações.

Entre os suspeitos, o nono investigado, Agnaldo Torres Pinto não foi alvo de denúncia, pois o MPPA considerou que não houve provas suficientes contra ele no inquérito policial sobre o caso.

Foram denunciados:

*Jailson Costa Serra – dono da padaria onde a ação foi combinada;

*Jonatan Albuquerque Marinho, conhecido como ‘Diel’ – acusado de planejar e elaborar a logística;

*Pedro Josimar Nogueira da Silva, conhecido como ‘cabo Nogueira’ – executor;

*José Maria da Silva Noronha, o ‘cabo Noronha – executor;

*Leonardo Fernandes de Lima, ‘cabo Leo’ – executor;

*Ian Novic Correa Rodrigues, o ‘Japa’ – acusado de dar cobertura à ação;

*Wellington Almeida Oliveiras, o ‘cabo Wellington’ – acusado de chegar antes ao bar para identificar e localizar as vítimas;

*Edivaldo dos Santos Santana – motorista que levou e deu fuga aos executores.

Chacina em Belém – Local: crime ocorreu em bar no Guamá, bairro da periferia de Belém.

