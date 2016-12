Quatro PMs são presos suspeitos de participar de furto a banco no Pará

A Polícia Civil informou neste sábado (10) que fez a prisão de cinco homens, entre eles quatro policiais militares suspeitos de participação no furto com arrombamento da agência do Banco da Amazônia, em Pacajá, no sudeste do Pará, em abril do ano passado.

O banco foi alvo da ação criminosa em 11 de abril de 2015, quando um maçarico foi usado para arrombar o cofre do banco e saquear uma elevada quantia em dinheiro.

Segundo a polícia, durante as investigações, o delegado Marco Meira Mayer, titular da Delegacia de Pacajá, com apoio da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e Diretoria de Polícia Especializada (DPE), conseguiu levantar provas para pedir as prisões dos suspeitos ao Poder Judiciário.

De acordo com o delegado, um dos presos fugiu de Pacajá para tentar dificultar as investigações, mas foi preso no município de São Domingos do Araguaia. Ainda, durante a operação, foi dado cumprimento aos mandados de prisão preventiva contra dois policiais militares, que já estavam recolhidos no Presídio “Coronel Anastácio das Neves”, no Complexo Penitenciário de Santa Isabel do Pará. Um deles foi preso em flagrante por envolvimento em tentativa de assalto uma agência bancária, em Jacundá, em julho deste ano. Já o outro foi preso em março deste ano por envolvimento em assalto a banco, na cidade de Moju, nordeste paraense. Um terceiro policial militar foi preso enquanto viajava em um ônibus intermunicipal, pela rodovia PA 150, em Moju. Um quarto suspeito apresentou-se na Dcrif, em Belém, ao tomar conhecimento do mandado de prisão.

Os militares estão recolhidos no Presídio “Coronel Anastácio das Neves” à disposição da Justiça de Pacajá, responsável em decretar os mandados de prisão.

Por G1PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...