Quatro policiais são presos suspeitos de matar traficante flagrado com droga após negociar a prisão dele em MT

Já em abril de 2018, os policiais abordaram outro grupo de traficantes com 330 peças de cocaína. Os policiais entregaram 294 porções de droga na delegacia e ficaram com o restante.

Segundo a denúncia, no final do mês de março de 2018, ao tomar conhecimento sobre suposto transporte de droga, dois policiais civis e o policial militar abordaram um grupo de traficantes com grande quantidade de droga.

O escrivão de polícia é de Vila Bela, mas estava licenciado e teve o mandado de prisão cumprido em Várzea Grande, na casa do pai dele. No local os policiais apreenderam três armas de fogo e uma munição de fuzil.

As investigações são decorrentes de crimes de latrocínio, tráfico de drogas, corrupção passiva e outros, praticados no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, locais onde os policiais trabalhavam.

Armas apreendidas com os policiais presos na operação — Foto: Polícia Civil de Mato Grosso/Assessoria

