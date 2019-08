Quatro são presos por arrombamentos e tráfico de drogas em Trombetas na Operação ‘Quarenta e Cinco’

Drogas foram apreendidas com suspeitos — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Com os suspeitos polícia apreendeu 52 petecas de drogas e uma quantia em dinheiro.

Uma Operação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu quatro pessoas suspeitas de terem envolvimento com tráfico de drogas e uma série de furtos e arrombamentos em Porto Trombetas, distrito de Oriximiná, no oeste do Pará.

Com os quatro homens a polícia apreendeu 52 petecas de drogas, além de uma quantia em dinheiro. A Operação denominada ‘Quarenta e Cinco” foi comandada pelo delegado William Fonseca, de Oriximiná.

Alguns objetos, possivelmente produtos de furtos, também foram apreendidos em poder dos suspeitos.

Nos últimos meses, de acordo com a polícia, os moradores de Porto Trombetas vinham reclamando dos constantes arrombamentos a comércios e residências.

Por G1 Santarém — PA

