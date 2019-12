Quatro sobreviventes de acidente que matou 5 em MT recebem alta; carro tinha nove pessoas

Veículo ficou preso nas arvores — Foto: Djeferson Kronbauer/Power Mix

Quatro pessoas morreram na hora e uma morreu no Hospital Municipal de Nova Mutum.

Quatro pessoas que sobreviveram ao acidente de carro na MT-249, em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, receberam alta médica, nessa quinta-feira (26). O carro em que eles estavam havia outras cinco pessoas que morreram após o veículo capotar e sair da pista, parando no acostamento.

Dos nove ocupantes, quatro pessoas morreram no local do acidente.

Um bebê de um mês de vida foi socorrido e levado para o hospital e morreu. A mãe dele, Maria da Conceição Pereira dos Santos, 27 anos, e outro filho dela também morreram.

As pessoas que morreram, entre elas dois adultos e três crianças, foram enterradas na manhã desta sexta-feira (27), em Nova Mutum.

A delegacia de Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar o acidente, para definir as causas e apontar as responsabilidades.

O veículo Siena em que as vítimas estavam tinha capacidade para cinco pessoas, ou seja, havia quatro passageiros a mais que o permitido.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle do veículo, que capotou.

