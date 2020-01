Quatro suspeitos de tráfico são flagrados com cocaína ingerida no Aeroporto Internacional de Belém

A Infraero informou, por telefone, que não vai se manifestar sobre o caso, que é competência da Polícia Federal. Por Taymã Carneiro, G1 PA — Belém 19/01/2020 18h07 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quatro homens foram flagrados pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém neste domingo (19), suspeitos de tráfico de drogas, ao tentarem transportar cocaína dentro do corpo. Outras porções da droga foram encontradas nas peças de roupa dos suspeitos. O grupo vai responder por tráfico internacional de drogas.

PF prende suspeitos de tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Belém. — Foto: Reprodução / Assessoria Polícia Federal- Outras porções da droga foram encontradas em peças de roupa do grupo. Exames foram realizados em um hospital público de Belém.

