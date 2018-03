Queda de árvore causa apagão em vários municípios do oeste do Pará

Interrupção aconteceu por volta das 14h neste domingo (18). Alguns bairros continuam sem energia elétrica.

A queda de uma árvore de grande porte em uma das linhas de transmissão, de responsabilidade da Eletronorte, ocasionou a interrupção do fornecimento de energia no início da tarde deste domingo (18), nos municípios de Uruará, Placas, Rurópolis, Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Trairão e Itaituba.

Por meio de nota ao G1, a concessionária de energia elétrica garante que está atuando junto à Eletronorte para que fornecimento de energia seja restabelecido o mais rapidamente possível, mas ainda não há previsão para normalização do serviço.

Direito do Consumidor

A pessoa que tiver prejuízo por problemas com a energia elétrica pode recorrer aos direitos do consumidor. Uma das situações comuns é a queima de aparelhos eletrônicos. Comprovado o dano, o proprietário do aparelho poderá pedir indenização à Celpa. Se a concessionária não cumprir com este dever, o consumidor tem o direito de promover processo administrativo.

Informe a Celpa

Quando houver interrupção de energia elétrica é essencial informar a concessionária do fato. Quanto antes eles souberem do problema, mais rápido vão começar os consertos. A Celpa conta hoje com aplicativo, central de atendimento pelo número 0800 091 0196, e site.

