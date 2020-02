Queda de energia elétrica causa pânico na Fundação Santa Casa de Misericórdia em Belém

Falta de energia elétrica no Hospital da Santa Casa causa pânico em Belém. — Foto: Reprodução / TV Liberal

O prédio abriga a maior maternidade pública do estado e ficou sem energia por cerca de 40 minutos. Elevador ficou parado e uma idosa chegou a passar mal.

O prédio que abriga a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, maior maternidade pública do estado, ficou sem energia elétrica por cerca de 40 minutos na noite desta terça-feira (4). O problema começou por volta das 20h30, segundo funcionários.

Um elevador ficou parado no sétimo andar do prédio e só voltou a funcionar com o restabelecimento da energia. Uma idosa passou mal, mas foi socorrida e passa bem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar a situação. Não há confirmação de que algum serviço foi prejudicado no local.

Em nota, a Santa Casa informou que houve uma “breve interrupção” da energia elétrica e que a equipe de manutenção de plantão no local foi acionada. O fornecimento foi restabelecido em alguns minutos, segundo a nota.

A concessionária Equatorial Energia Pará disse que o problema ocorreu nas instalações elétricas internas do hospital, no grupo gerador e que, mesmo que as instalações não sejam de sua responsabilidade, a distribuidora deve deixar equipe à disposição durante a noite e madrugada para apoiar os trabalhos de técnicos do hospital.

Equipes de plantão na unidade tentam tirar pessoas de dentro de elevador na Santa Casa, em Belém. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Por G1 PA — Belém

