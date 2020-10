Queda de helicóptero mata duas pessoas no interior do Rio

Duas pessoas morreram no acidente – (Foto:© Reprodução / Record TV)

A queda de um helicóptero na manhã de hoje (15) deixou dois mortos no interior do estado do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu no distrito de Passa Três, no município de Rio Claro, no sul fluminense.

Ainda não há informações sobre o motivo do acidente, que será investigado pela Aeronáutica e pela Polícia Civil. Também ainda são desconhecidos os nomes das vítimas.

Por:Notícias ao Minuto Brasil

