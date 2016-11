Queda do preço de diesel e gasolina chega aos postos, aponta ANP

Parte da redução dos preços dos combustíveis nas refinarias começou finalmente a ser repassada para as bombas dos postos, aponta levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O preço médio do diesel fechou a semana em R$ 2,984, abaixo dos R$ 3,002 que custava antes da primeira redução de preços da Petrobras, no dia 14 de outubro. Já o preço médio da gasolina ficou em R$ 3,665 nesta semana, ainda acima dos R$ 3,654 que custava antes da redução de preços na refinaria.

A Petrobras reduziu duas vezes o preço da gasolina e do diesel nas refinarias, nos dias 14 de outubro e 8 de novembro.

Efeito nas bombas

No caso do diesel, já são 3 semanas seguidas de queda. O valor médio cobrado pelo litro no país caiu de R$ 3,009 na semana finalizada no dia 5 de novembro (antes do anúncio da segunda redução de preços da Petrobras) para R$ 2,984 nesta semana.

Já o preço médio da gasolina acumula 2 semanas de queda. O valor médio cobrado nas bombas do país ficou em R$ 3,665 esta semana, ante uma média de R$ 3,681 registrada há 2 semanas. (Veja no fim do texto a evolução dos preços nas últimas semanas)

O preço do etanol, por sua vez, está em escalada desde setembro. Nesta semana, o valor médio do litro voltou a subir, ficando em R$ 2,816. Na última semana de setembro, estava em R$ 2,554.

A ANP monitora semanalmente os preços da gasolina, etanol e diesel em todo o país. Na pesquisa para o período entre 20 e 26 de novembro, os pesquisadores coletaram dados sobre gasolina em 5.682 postos do país. Os dados sobre etanol e diesel foram coletados em 5.165 e 3.549 postos, respectivamente.

Reduções de preços na refinaria

No dia 14 de outubro, a Petrobras anunciou uma redução de 2,7% no preço do diesel e de 3,2% no preço da gasolina nas refinarias, mas a queda não foi notada pelos consumidores.

No dia 8, a Petrobras anunciou uma nova redução, de 10,4% no preço do diesel e de 3,1% no preço da gasolina. Segundo estatal, com um repasse integral nas bombas ao consumidor final, o preço do diesel poderia cair 6,6%, ou cerca de R$ 0,20 por litro. Já o efeito sobre os preços da gasolina seria de queda de 1,3% ou R$ 0,05 por litro.

A Petrobras informou que pela nova política de preços adotada pela empresa, os preços dos combustíveis nas refinarias serão revisados “pelo menos uma vez por mês”.

Os donos dos postos de combustível têm reclamado da alta do preço do álcool anidro, que entra na composição da gasolina com o percentual de 27%. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), entidade que reúne os produtores de açúcar e etanol, refuta, no entanto, a tese de que o etanol seja o culpado pela redução do preço da gasolina na refinaria não chegar ao consumidor. Veja vídeo abaixo

Evolução dos preços nas últimas semanas:

Gasolina

02/10/2016 a 08/10/2016: R$ 3,653

09/10/2016 a 15/10/2016: R$ 3,654

16/10/2016 a 22/10/2016: R$ 3,671

23/10/2016 a 29/10/2016: R$ 3,669

30/10/2016 a 05/11/2016: R$ 3,676

06/11/2016 a 12/11/2016: R$ 3,681

13/11/2016 a 19/11/2016: R$ 3,675

20/11/2016 a 26/11/2016: R$ 3,665

Diesel

02/10/2016 a 08/10/2016: R$ 3,014

09/10/2016 a 15/10/2016: R$ 3,002

16/10/2016 a 22/10/2016: R$ 3,005

23/10/2016 a 29/10/2016: R$ 3,008

30/10/2016 a 05/11/2016: R$ 3,009

06/11/2016 a 12/11/2016: R$ 3,005

13/11/2016 a 19/11/2016: R$ 2,995

20/11/2016 a 26/11/2016: R$ 2,984

Etanol

02/10/2016 a 08/10/2016: R$ 2,590

09/10/2016 a 15/10/2016: R$ 2,633

16/10/2016 a 22/10/2016: R$ 2,684

23/10/2016 a 29/10/2016: R$ 2,760

30/10/2016 a 05/11/2016: R$ 2,800

06/11/2016 a 12/11/2016: R$ 2,814

13/11/2016 a 19/11/2016: R$ 2,815

20/11/2016 a 26/11/2016: R$ 2,816

